EU-Mercosur-Handelsabkommen

Regierungskonsultationen Deutschland-Brasilien (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Scholz erklärte in Berlin, er sei überzeugt davon, dass der Vertrag eine Mehrheit im EU-Rat und dem Europäischen Parlament erhalten werde. Lula verwies auf den

am Donnerstag anstehenden Mercosur-Gipfel in Brasilien, auf dem es einen entscheidenden Moment für Verhandlungen geben werde. Im Rahmen der ersten bilateralen Regierungskonsultationen seit acht Jahren wurden mehrere Absichtserklärungen unterzeichnet, so etwa eine Vorlage für eine sozial gerechte und ökologische Transformation.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.