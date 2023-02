Münchner Sicherheitskonferenz

Bundeskanzler Scholz sagte dem von Russland angegriffenen Land eine anhaltende Unterstützung Deutschlands zu. Man werde der Ukraine in ihrem Freiheitskampf "so lange wie nötig" beistehen. Der Revisionismus des russischen Staatschefs Putin werde nicht siegen. Scholz rief die westlichen Verbündeten auf, sich den Kampfpanzer-Lieferungen anzuschließen. Zugleich bekräftigte der Kanzler seine Zusage, die deutschen Verteidigungsausgaben dauerhaft auf das gemeinsame NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. In diesem Zusammenhang betonte der Kanzler die Bedeutung einer leistungs- und wettbewerbsfähige Rüstungsindustrie sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa. Der per Video zugeschaltete ukrainische Staatschef Selenskyj bat um eine noch schnellere Überlassung von Waffen. Es gebe keine Alternative zu einem Sieg gegen Russland. Frankreichs Präsident Macron sagte, die ukrainischen Streitkräfte müssten in die Lage versetzt werden, eine Gegenoffensive zu starten.

Der Leiter der Konferenz, Heusgen, hob hervor, es gebe angesichts der russischen Bedrohung ein Zusammenrücken zwischen den USA, Kanada und Europa. Der Kampf in der Ukraine sei auch ein Kampf, um die weltweite Ordnung zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.