Er nannte den Überfall auf Israel furchtbar und barbarisch. Scholz warnte, es dürfe nicht zu einem Flächenbrand in der Nahost-Region kommen. Macron betonte, der Kampf gegen den Terror sei eine gemeinsame Sache. Scholz und Macron wollten das Thema am Abend auch in einem Telefonat mit US-Präsident Biden und dem britischen Premier Sunak erörtern. Die deutsch-französische Kabinettsklausur dauert erstmals zwei Tage.

Der Kanzler will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur morgen im Bundestag zudem eine Regierungserklärung zum Angriff auf Israel abgeben. Der türkische Präsident Erdogan erörterte die Krise heute in Telefongesprächen mit Palästinenserpräsident Abbas und Israels Staatschef Herzog. Dabei habe Erdogan vor eine Spirale der Gewalt gewarnt, teilte sein Büro in Ankara mit.

