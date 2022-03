Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron (hier bei einem früheren Treffen der beiden) telefonierten mit dem Kreml-Chef Putin. (picture alliance / newscom / UPI Photo / David Silpa)

In einem gemeinsamen Telefonat hätten Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron vom Kreml-Chef zudem einen sofortigen Waffenstillstand gefordert, erklärte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Man habe sich außerdem darauf geeinigt, in den kommenden Tagen in engem Kontakt miteinander zu bleiben.

Bundeskanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Abend über weitere Konsequenzen aus dem russischen Angriff auf die Ukraine beraten. Bei dem Treffen in Versailles nahe Paris soll es unter anderem darum gehen, die Staatengemeinschaft unabhängiger von russischen Öl-, Gas- und Kohle-Importen zu machen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.