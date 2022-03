Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, hier ein Archivbild (Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa)

Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, appellierten Scholz und Macron in dem mehr als einstündigen Gespräch an Putin, den Konflikt diplomatisch zu lösen. Über weitere Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden.

Am Vormittag habe der Bundeskanzler bereits mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen und sich über dessen Einschätzung der aktuellen Lage informiert. Selenskyj bat nach eigenen Angaben Scholz und Macron darum, sich um eine Freilassung des entführten Bürgermeisters der Stadt Melitopol zu bemühen. Russische Soldaten sollen den Bürgermeister der besetzten südukrainischen Stadt gestern verschleppt haben.

Prorussische Separatisten haben offenbar Randbezirke von Mariupol erobert. Die humanitäre Lage in der Stadt am Asowschen Meer spitzt sich zu. Auch die Kleinstadt Isjum im Gebiet Charkiw soll bereits zur Hälfte unter russischer Kontrolle stehen. Die Berichte können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.