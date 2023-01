Deutsch-französische Beziehungen

Scholz und Macron für militärische Stärkung Europas

Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron sprechen sich für eine militärische Stärkung Europas aus. In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" rufen sie zu stärkeren Investitionen in die Streitkräfte beider Länder und in die Rüstungsindustrie in Europa auf.

21.01.2023