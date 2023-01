Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron am 26.10.2022 (picture alliance / dpa / MAXPPP / Fred Dugit)

Darin rufen sie zu stärkeren Investitionen in die Streitkräfte beider Länder und in die europäische Rüstungsindustrie allgemein auf. Beide Politiker äußerten sich vor einem deutsch-französischen Ministertreffen am Sonntag in Paris.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.