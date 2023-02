Der ukrainische Präsident Selenskyj (l.) auf der Treppe des Elysée-Palastes in Paris mit Frankreichs Präsident Macron (m.) und Bundeskanzler Scholz. (AFP / EMMANUEL DUNAND)

Bundeskanzler Scholz sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem französischen Staatschef Macron in Paris, man stehe eng an der Seite der Ukraine. Es bleibe dabei: Russland dürfe diesen Krieg nicht gewinnen. Macron sagte, die Ukraine erhalte bei der Abwehr des russischen Angriffs Unterstützung bis zum Sieg. Das Land könne auf Frankreich und Europa zählen, um diesen Krieg zu gewinnen. Selensky wiederholte seine Bitte nach weiteren schweren Waffen und Kampfjets für sein Land. Frankreich und Deutschland hätten hier das Potenzial, das Blatt zu wenden.

Der ukrainische Präsident war am späten Abend in Paris eingetroffen. Zuvor hatte er London besucht. Heute wird er beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.