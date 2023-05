Konflikt im Kosovo

KFOR Soldaten verlegen Natodraht nach den jüngsten Ausschreitungen im Kosovo. (picture alliance / AA / Erkin Keci)

Regierungssprecher Hebestreit teilte in Berlin mit, beide würden morgen am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau mit dem serbischen Präsidenten Vucic und der Präsidentin des Kosovo, Osmani, über die aktuelle Lage in dem Westbalkan-Staat beraten. In den nördlichen Gebieten des Kosovo leben viele ethnische Serben, die gegen die zurückliegenden Kommunalwahlen protestieren. Ein Großteil von ihnen hatte die Abstimmung boykottiert. Macron erklärte, die Abhaltung der Wahlen sei ein Fehler gewesen. Es gebe ganz klar eine Verantwortung der kosovarischen Behörden für die derzeitige Situation.

In Zvecan gab es zuletzt Zusammenstöße zwischen militanten Serben und Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe KFOR. Die multinationale Formation soll jetzt verstärkt werden.

