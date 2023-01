In Lubmin ist ein weiteres Importterminal für Flüssigerdgas eingeweiht worden. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Bundeskanzler Scholz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig überreichten dem Betreiber Regas die letzte noch zur Eröffnung notwendige Genehmigung. Nach dem LNG-Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven ist die Anlage in Lubmin die bislang zweite ihrer Art in Deutschland. Scholz kündigte einen zügigen Ausbau der Kapazitäten hierzulande an. Man werde auch weiterhin für Energiesicherheit sorgen und dazu beitragen, dass eine Wirtschaftskrise ausbleibe.

Flüssigerdgas soll helfen, einen Teil der ausbleibenden Pipeline-Lieferungen aus Russland zu ersetzen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.