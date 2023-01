Zum 53. Mal findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Aber es gibt viel Kritik an der Veranstaltung. (dpa / picture alliance / Gian Ehrenzeller)

Am Nachmittag sind Reden von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant. Selenskyj will dem Vernehmen nach um weitere militärische Unterstützung in der Verteidigung gegen Russland werben.

Gestern hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihren Plan für eine umweltfreundliche Industrie skizziert. Mit dem "Green Deal Industrieplan" soll die EU demnach nicht nur Vorreiter auf dem Weg in eine umweltgerechte Zukunft bleiben, sondern sich auch wirtschaftlich gegenüber China und den USA behaupten. Konkret sieht der Plan vor, günstigere Bedingungen für Anbieter in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Wärmepumpen und grüner Wasserstoff zu schaffen.

