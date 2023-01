Beim Weltwirtschaftsforum in Davos soll es heute um den Krieg gegen die Ukraine gehen. (Markus Schreiber / AP / dpa )

Am Nachmittag sind Reden von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant. Selenskyj will dem Vernehmen nach um weitere militärische Unterstützung in der Verteidigung gegen Russland werben.

Gestern hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihren Plan für eine umweltfreundliche Industrie skizziert. Konkret sieht der Plan vor, günstigere Bedingungen für Anbieter in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Wärmepumpen und grüner Wasserstoff zu schaffen.

