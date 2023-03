Kabinettsklausur

Scholz und von der Leyen bekräftigen Vorrang für grüne Technologien in EU

Auf der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg haben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidenten von der Leyen den Vorrang umweltfreundlicher Produktionstechnologien in der EU bekräftigt. Die sogenannten grünen Technologien zählten zu den stärksten Wachstumsmärkten, sagte von der Leyen in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

05.03.2023