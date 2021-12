Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. (picture alliance / Johanna Geron / Pool Photo via AP)

Die Bundesregierung betrachte "mit Sorge die vielen Truppen an der Grenze zur Ukraine". Von der Leyen erklärte, die EU erwarte, dass Russland deeskaliere und jegliche Aggression gegenüber seinen Nachbarn unterlasse. Der neue Bundeskanzler sagte in Brüssel auch eine enge Zusammenarbeit in der Klimapolitik zu. Die industrielle Modernisierung bezeichnete Scholz als "das große wichtige Projekt für die Zukunft unseres Kontinents".

Für den Abend sind in Brüssel noch Gespräche von Scholz mit EU-Ratspräsident Michel sowie NATO-Generalsekretär Stoltenberg geplant.

Macron wirbt für Lockerung der Stabilitätskriterien

Zuvor war Scholz in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron zusammengekommen. Dieser warb für eine Lockerung der Stabilitätskriterien in der Europäischen Union. Es gehe darum, das Wachstum in der EU anzukurbeln und Vollbeschäftigung anzustreben, sagte Macron nach einem Gespräch mit Scholz. Dazu müssten Innovationen in grüne und digitale Branchen vorangetrieben werden. Um die nötigen Investitionen zu beschleunigen, brauche man pragmatische Abmachungen.

Scholz verwies darauf, dass Wachstum und solide Finanzen für ihn kein Widerspruch seien. Darüber sei er sich mit Macron einig, und insofern werde es gelingen, zu gemeinsamen Konzepten zu kommen. In der Corona-Krise hatte die EU die Regeln des Stabilitätspakts ausgesetzt, um milliardenschwere Hilfen für die Wirtschaft zu ermöglichen.

Baerbock: "Tiefe Freundschaft zu Polen"

Bundesaußenministerin Baerbock hat bei ihrem Antrittsbesuch in Warschau ein Bekenntnis zur deutsch-polnischen Freundschaft abgelegt. Diese sei tief und innerhalb der Europäischen Union unbezahlbar, sagte Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Rau. Angesichts der unermesslichen polnischen Opfer während des Krieges und der Besatzung sei diese Freundschaft alles andere als selbstverständlich. Es gebe vieles, wo sich beide Seiten einig seien, aber auch einiges, was trenne.

Mit Blick auf rechtsstaatliche Fragen etwa räumte die Grünen-Politikerin ein, dass es hier große Diskrepanzen gebe, die aber im Gespräch aufgelöst werden sollten. Baerbock war zum Auftakt ihres Besuchs in Warschau vom polnischen Präsidenten Duda empfangen worden.

