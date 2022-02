Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macro (l-r) sprechen bei den Auftakt-Statements vor einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks. (Hannibal Hanschke/Reuters/dpa)

Nötig seien nun Verhandlungen. Scholz betonte, man wolle für eine Deeskalation der Lage sorgen, um den Frieden in Europa zu bewahren. "Uns alle eint ein Ziel: Den Frieden in Europa zu erhalten - durch Diplomatie und durch klare Botschaften und die gemeinsame Bereitschaft, einig zu handeln. Der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine sei "sehr besorgniserregend", ergänzte der SPD-Politiker.

Duda: Wir werden kein Land im Stich lassen

Frankreichs Präsident Macron forderte einen Sicherheitsdialog mit Russland, bei dem die Europäer ihre Prinzipien wie die Unverletzbarkeit der Grenzen verteidigen müssten. Oberstes Ziel sei es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Dabei müsse die Einheit der Europäer erhalten bleiben.

Ähnlich äußerte sich der polnische Präsident Duda. Derzeit finde ein beispielloser Aufmarsch russischer Truppen entlang der ukrainischen Grenze statt. Duda sagte zudem, man werde kein Land im Stich lassen.

Macron trifft auch Selenskij

Macron war vor dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zusammengekommen. Dabei betonte er, der in Minsk ausgehandelte Friedensplan sei der einzige Weg, eine politisch dauerhafte Lösung zu erreichen. Bis dahin werde es vermutlich noch Monate dauern.

Der französische Präsident hatte ebenalls erklärt, dass der russische Staatschef Putin ihm zugesagt habe, auf eine weitere Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze zu verzichten. Selenskji sagte hierzu, er erwarte von Putin konkrete Maßnahmen, die belegten, dass er es ernst meine.

Baerbock besucht Ost-Ukraine

Bundesaußenministerin Baerbock drängte auf die Einhaltung des Minsker Abkommens. Der Vertrag müsse wieder mit Leben gefüllt werden, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in der umkämpften Ost-Ukraine.

Wegen der Ukraine-Krise startete die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, einen Sicherheitsdialog. Der polnische Außenminister und diesjährige OSZE-Vorsitzende Rau betonte, die Gefahr eines Krieges in Europa sei so groß wie seit Jahrzehnten nicht. Nach einer Sitzung der 57 Mitgliedsländer in Wien sagte er, die Organisation habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie als Plattform für den Ost-West-Dialog Konflikte entschärfen könne. Rau kündigte Besuche in Moskau und Kiew an.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.