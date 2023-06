Europäische Politische Gemeinschaft

Bundeskanzler Scholz beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Bulboaca (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carl Court)

Scholz erklärte, man habe immer gesagt, dass es auch für eine Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben müsse. Angesichts der andauernden Luftangriffe auf Kiew hob er die Bedeutung der deutschen Unterstützung für die Ukraine mit Flugabwehrsystemen hervor.

Selenskyj rief die Staatengemeinschaft zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen auf und forderte einen schnellen NATO-Beitritt. Die Ukraine sei bereit dazu, sagte er in Bulboaca. Er hoffe auf die nötige Einstimmigkeit unter den Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses. In Oslo beraten heute die NATO-Außenminister.

Zeichen der europäischen Geschlossenheit gegen Russland

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, von dem Treffen der EPG in Moldau solle ein Zeichen der Einheit gegen Russland ausgehen. Russland habe sich durch seinen Angriff auf die Ukraine selbst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wichtig sei nun, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu stabilisieren.

Moskau versucht seit geraumer Zeit, seinen Einfluss auf Moldau auszudehnen. Der rumänische Europapolitiker Muresan betonte im Deutschlandfunk, wie wichtig es für die EU sei, den proeuropäischen Kurs der Republik Moldau zu unterstützen. "Wenn Putin zusätzlich zum Diktator Lukaschenko in Weißrussland in der Republik Moldau einen Verbündeten hätte, dann wäre die Lage für uns als Europäische Union schwieriger", sagte Muresan, der im Europäischen Parlament die Moldaudelegation leitet und stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Volkspartei ist.

Auch Lage im Kosovo ist Thema

Am Rande des Gipfels will Bundeskanzler Scholz zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron in weiteren Konflikten vermitteln. Gespräche sind etwa mit den verfeindeten Ländern Armenien und Aserbaidschan geplant. Zudem ist die Lage im Kosovo Thema. Der EU-Außenbeauftrage Borrell verurteilte die Gewalt dort und kündigte ebenfalls weitere Gespräche an.

Die Präsidentin des Kosovo, Osmani, wies Serbien die Verantwortung für die Auseinandersetzungen zu. Sie sagte, die wahre Bedrohung komme davon, dass Serbien den kosovarischen Staat nach wie vor nicht anerkenne. Der serbische Präsident Vucic dagegen erklärte, der wirksamste Schritt, um die Spannungen im Kosovo abzubauen, wäre ein Rückzug der "sogenannten Bürgermeister". Die Kommunalwahlen vor allem im Norden Kosovos waren von vielen ethnischen Serben boykottiert worden. An der Besetzung entzündete sich der Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.