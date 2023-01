Bundeskanzler Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. (Markus Schreiber / AP / dpa / Markus Schreiber)

Der Kanzler sagte in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Deutschland werde die Ukraine so lange wie notwendig unterstützen. Damit Russland mit seinem Angriffskrieg scheitere, liefere Deutschland fortlaufend große Mengen an Waffen. Scholz wurde explizit nach den Leopard-Panzern gefragt, um die in der Ampel-Koalition heftig gerungen wird. Er ließ die Frage aber offen.

Stoltenberg: Ukraine braucht mehr Waffen

NATO-Generalsekretär Stoltenberg forderte die Bündnispartner auf, der Ukraine deutlich mehr Waffen zu liefern. Nötig seien unter anderem Munition, Ersatzteile und mehr Luftabwehr, sagte er in Davos. Über die Bereitstellung von Kampfpanzern werde beraten. Stoltenberg sagte weiter, der russische Präsident Putin zeige keinerlei Anzeichen für Friedensverhandlungen. Auch der litauische Außenminister Landsbergis verlangte in Davos mehr militärische Unterstützung für die Ukraine.

Guterres: "Herausforderungen türmen sich auf"

UNO-Generalsekretär Guterres bescheinigte der Welt angesichts vieler Probleme vom Klimawandel bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen bedauernswerten Zustand. Die Herausforderungen türmten sich auf wie Autos bei einer Massenkarambolage, sagte er in Davos.

Geopolitische Zerrissenheit und Misstrauen erschwerten es, globale Herausforderungen anzupacken. Dazu gehörten neben dem existenziellen Problem des Klimawandels die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Explosion von Lebenshaltungskosten infolge von Inflation, und die Folgen der Corona-Pandemie.

