Rosneft unter Treuhandverwaltung

Die Raffinerie in Schwedt. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Von dem Gesamtbetrag von einer Milliarde Euro sollen 825 Millionen Euro in den Erhalt und die Neuausrichtung der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt fließen. Damit könnten auch die Arbeitsplätze der Beschäftigten dort gesichert werden, sagte der Kanzler.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zeigte sich erfreut über das Konzept zur Sicherung des Standortes Schwedt. Er sprach von einem positiven Signal in schwierigen Zeiten. Trotzdem könnten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden.

Deutschland will Ende des Jahres kein Öl aus Russland mehr beziehen und bemüht sich seit längerem um eine Alternativ-Versorgung per Tanker über die Häfen Rostock und Gdansk in Polen. Rosneft hatte die Suche nach anderen Zulieferern nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zuletzt behindert. Die Bundesregierung hatte heute bekannt gegeben, dass Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung gestellt wird. Damit übernehme die Bundesnetzagentur auch die Kontrolle über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien Schwedt, Karlsruhe und Vohburg, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Treuhandverwaltung, die auch die RN Refining & Marketing GmbH betrifft, ist zunächst auf sechs Monate befristet.

Die Treuhandverwaltung sei eine Reaktion auf die drohende Gefährung der Versorgungssicherheit und wesentlicher Grundstein für den Erhalt des Standorts Schwedt. Wie es weiter hieß, soll es für die PCK Raffinerie in der Uckermark ein "umfassendes Zukunftspaket" geben. Schwedt ist von großer Bedeutung für die Versorgung Ostdeutschlands und auch Teilen Polens. Der russische Konzern Rosneft hält gut 54 Prozent an Schwedt, Shell rund 37 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.