Deutscher Arbeitgebertag 2022 (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Regierung arbeite mit Hochdruck daran, die bestehenden Programme zu verstärken, sagte Scholz in einer Rede auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Der Kanzler ermutigte Firmen zudem dazu, ihren Beschäftigten Sonderzahlungen wegen der hohen Energiepreise zu leisten. Diese seien bis zu 3.000 Euro von Steuern und Sozialabgaben befreit, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich darauf verständigten. Was die Energieversorgung betreffe, könne er nach all den Vorbereitungen sagen, dass Deutschland durch den Winter komme, meinte Scholz.

Zuvor hatte sich Arbeitgeberpräsient Dulger angesichts der steigenden Energiepreise und der Inflation besorgt über die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland geäußert. Die Wirtschaft kämpfe gegen eine dramatische Konjunkturlage, immens hohe Energiepreise und heftige Lieferengpässe bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.