Bundeskanzler Scholz (Michael Kappeler/dpa)

Scholz sagte im Bundestag, das sei das Ergebnis intensiver Beratungen mit internationalen Partnern. Es sei richtig gewesen, auf Kooperation zu setzen und sich nicht zu Alleingängen treiben zu lassen. Des Weiteren wird Deutschland laut Scholz gemeinsame Lieferungen mit Verbündeten koordinieren und ukrainische Soldaten an den Panzern ausbilden.

Aus Sicht der Union kommt die Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern, zu spät. Der CDU-Parteichef Merz kritisierte, die Bundesregierung habe es verpasst, ihre zögernde Haltung öffentlich zu erklären. Das habe Deutschland innerhalb der NATO und der Europäischen Union politisch geschadet.

Die Oppositionsparteien AfD und Linke kritisierten dagegen die Entscheidung an sich. Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla warf der Bundesregierung vor, den Konflikt in der Ukraine zu verschärfen und Friedensverhandlungen zu verhindern. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Bartsch, forderte, die Lage in der Ukraine zu deeskalieren. Das Ziel müsse sein, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.