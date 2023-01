Bundeskanzler Scholz (Michael Kappeler/dpa)

Kanzler Scholz erläuterte im Bundestag, das sei das Ergebnis intensiver Beratungen mit internationalen Partnern. Es sei richtig gewesen, auf Kooperation zu setzen und sich nicht zu Alleingängen treiben zu lassen. Gleichzeitig schloss Scholz grundlegend aus, Kampfflugzeuge oder Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius könnten die ersten Leopard-Panzer in etwa drei Monaten in der Ukraine sein.

Aus Sicht der Union kommt die Entscheidung der Bundesregierung zu spät, CDU-Parteichef Merz nannte den Entschluss jedoch grundsätzlich richtig. Die Oppositionsparteien AfD und Linke kritisierten dagegen die Entscheidung an sich. Der Ko-Vorsitzende der AfD, Chrupalla, warf der Bundesregierung vor, den Konflikt in der Ukraine zu verschärfen und Friedensverhandlungen zu verhindern. Der Linken-Fraktionschef Bartsch forderte, die Lage in der Ukraine zu deeskalieren.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.