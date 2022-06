Olaf Scholz war einst Bundesfinanzminister unter Angela Merkel. (Imago / F. Kern / Future Image)

Der Versuch, friedlich miteinander zurechtzukommen, könne nie falsch sein, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Da sehe er sich eng an der Seite der ehemaligen CDU-Chefin. Ein Fehler der deutschen Wirtschaftspolitik sei es jedoch gewesen, die Energieversorgung zu sehr auf Russland zu konzentrieren, führte Scholz aus. Man hätte zumindest die nötige Infrastruktur bauen müssen, damit Deutschland im Falle eines Falles in der Lage gewesen wäre, schnell umzusteuern. Das müsse man nun nachholen. Er selbst habe sich früher als Erster Bürgermeister Hamburgs dafür eingesetzt, an der norddeutschen Küste Flüssiggas-Terminals zu bauen.

