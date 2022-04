Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/Reuters/Pool)

Er treffe seine Entscheidungen schnell und abgestimmt mit den Verbündeten Deutschlands. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge seien ihm suspekt, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Scholz machte klar, dass er an seinem Kurs festhalten will.

Der Bundeskanzler war wegen seiner zurückhaltenden Ukraine-Politik in die Kritik geraten. Der CDU-Vorsitzende Merz warf Scholz "Zaudern" und "Ängstlichkeit" vor. Der Kanzler sei über Wochen der Diskussion über Waffenlieferungen ausgewichen. Ähnlich äußerte sich der CSU-Vorsitzende Söder.

Die Bundesregierung hatte am Dienstag die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern der deutschen Rüstungsindustrie genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Vor dem Ukraine-Krieg galt der Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.