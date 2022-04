Ukraine-Krieg

Scholz verurteilt "abscheuliche Kriegsverbrechen"

Bundeskanzler Scholz hat in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj den Menschen in der Ukraine die Solidarität und volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. Laut Vizeregierungssprecherin Hoffmann verurteilte Scholz abscheuliche Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha und in anderen Orten in der Ukraine.

10.04.2022