Nahost-Reise

Scholz warnt Israel vor Offensive in Rafah: "Wichtig, dass kein großes menschliches Unglück geschieht"

Vor seiner Abreise in den Nahen Osten hat Bundeskanzler Scholz die israelische Regierung vor den Folgen einer Bodenoffensive in Rafah gewarnt. Wichtig sei, dass nicht weiteres Leid durch eine groß angelegte Offensive passiere, sagte Scholz in Berlin. Er sehe die Gefahr, dass es zu sehr vielen zivilen Opfern komme, was unbedingt vermieden werden müsse.