Debatte um Waffenlieferungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/POOL AP/Michael Sohn)

Es dürfe keinen Atomkrieg geben, sagte er in einem heute veröffentlichten Interview des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Er tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führe, betonte der SPD-Politiker. Zugleich kündigte Scholz weitere Waffen für die Ukraine an. Obwohl die Möglichkeiten der Bundeswehr weitgehend erschöpft seien, werde das geliefert, was noch verfügbar gemacht werden könne. Der Kanzler nannte hierbei Panzerabwehrwaffen, Panzerrichtminen und Artilleriemunition. Zudem sei mit der deutschen Industrie eine Liste von militärischer Ausrüstung erstellt worden, die rasch lieferbar sei. Die ukrainische Seite wisse Bescheid.

Scholz wies erneut den Vorwurf zurück, er sei in der Frage der Waffenlieferungen zu zögerlich. Zugleich ließ der Kanzler über eine Sprecherin miteilten, dass es noch offen sei, ob er der Einladung in die nächste Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags folge.

Darüber hinaus sieht der Kanzler keinen Anlass, die Russlandpolitik der SPD aufzuarbeiten: "Seit Adenauers Zeiten gibt es diese verfälschenden und verleumderischen Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD, das ärgert mich." Er betonte, er befürworte jede Diskussion über die künftige Politik. "Aber ich weise zurück, dass die Eintrittskarte für eine Debatte eine Lüge ist."

Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Merz, erneuerte seine Ankündigung, in der kommenden Woche im Parlament eine Abstimmung über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu beantragen. Der CDU-Politiker betonte, es gebe eine Mehrheit dafür, sie bestehe aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Er rechne jedoch damit, dass der Bundeskanzler die Initiative für eine breite parlamentarische Mehrheit ergreife, sagte Merz.

Die ehemalige beigeordnete Vize-Generalsekretärin der NATO, Babst, sagte im Deutschlandfunk , das deutsche Verhalten sei befremdlich und nicht nachvollziehbar. Man müsse der Ukraine alles geben, was sie zu ihrer Verteidigung benötige. Die Welt befinde sich in einem fundamentalen Konflikt mit Russland. Da dürfe Deutschland nicht am Spielfeldrand stehen bleiben und beobachten, so Babst wörtlich.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.