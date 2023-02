Bundeskanzler Olaf Scholz bei seier Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

In einer Regierungserklärung im Bundestag warnte Scholz zugleich vor einem öffentlichen Überbietungswettbewerb in der Frage von Waffenlieferungen. Daran werde sich Deutschland nicht beteiligen. Das höchste Gut sei vom ersten Kriegstag an der Zusammenhalt innerhalb der Bündnisse und Allianzen gewesen, betonte der Kanzler. Jede Dissonanz und Spekulation über mögliche Interessenunterschiede nutze einzig und allein dem russischen Präsidenten Putin und seiner Propaganda. Scholz kündigte an, den morgigen Sondergipfel der Europäischen Union zu nutzen, um den weiteren Kurs abzustecken. Dabei werde man das Versprechen bekräftigen, das der Europäische Rat den Ukrainerinnen und Ukrainern im vergangenen Sommer gegeben habe: "Die Ukraine gehört zu Europa, ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union", sagte Scholz wörtlich.

Unionsfraktionschef Merz kritisierte, Deutschland habe bis zuletzt gebremst, was die Lieferung moderner Kampfpanzer angehe. Der CDU-Politiker meinte, er hoffe, dass man mit Blick auf die Hilfe für die Ukraine nicht eines Tages sagen müsse, dass diese zu wenig und zu spät gewesen sei.

08.02.2023