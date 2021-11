Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rump)

Er sagte beim Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation in Frankfurt am Main, natürlich seien nicht alle Anliegen der Sozialdemokraten durchsetzbar gewesen. Die Koalition habe aber die Chance, das Land grundlegend zu modernisieren. Scholz forderte die Mitglieder auf, bei ihrer Kritik nicht die künftigten Regierungspartner Grüne und FDP in den Blick zu nehmen, sondern die Unionsparteien.

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sicherte Scholz eine - wie sie sagte - "kritische und solidarische" Unterstützung zu. Andere Rednerinnen und Redner äußerten sich vor allem unzufrieden über die Zusammenarbeit mit der FDP. So warfen sie den Freien Demokraten vor, den finanziellen Spielraum der künftigen Regierung durch rigide finanzpolitische Vorstellungen einzuschränken.

