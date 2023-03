Bundeskanzler Scholz hat beim EU-Gipfel in Brüssel der Ukraine weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Selenskyj appellierte an die Staatengemeinschaft, seinem Land schnellstmöglich weitere Panzer, Waffen, Munition und Flugzeuge zur Verfügung zu stellen. Zudem habe er davor gewarnt, dass jede Verzögerung Folgen für die Menschen in der Ukraine haben werde, berichteten Teilnehmer. Selenskyj verlangte demnach auch neue Sanktionen gegen Russland. Scholz betonte, die europäischen Staaten seien darauf vorbereitet, Kiew so lange zu helfen, wie es notwendig sein werde. Die estnische Ministerpräsidentin Kallas sprach sich für eine zügige Verschärfung des Preisdeckels für russisches Öl aus. Die Strafmaßnahme wirke und sollte fortgesetzt werden, sagte sie und verwies auf Daten der Internationalen Energieagentur.

Guterres: Schlechte Lage in Welt

Neben der weiteren militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine soll es bei den Beratungen auch um die Folgen des Klimawandels und die schwierige Lage in vielen Entwicklungsländern gehen. Zum Auftakt des EU-Gipfels hatte UNO-Generalsekretär Guterres vor einer gravierenden Verschlechterung der Lage in der Welt gewarnt. In vielen Entwicklungsländern gebe es mehr Hunger, mehr Armut, weniger Bildung und weniger staatliche Hilfsangebote, sagte er. Dazu komme ein sich beschleunigender Klimawandel und der russische Angriff auf die Ukraine, der viel Leid verursache.

Streit-Thema Verbrenner-Aus

Ein größerer Streitpunkt könnte das geplante Aus für neue Pkw mit Verbrennermotor ab 2035 werden. Die Gremien der EU hatten sich bereits auf eine Einigung verständigt, die nun jedoch Deutschland und andere Staaten infrage stellen. Die EU-Kommission hatte in dieser Woche einen Kompromissvorschlag für die Verwendung sogenannter E-Fuels vorgelegt.

Bundesverkehrsminister Wissing wies jedoch Vorwürfe erneut zurück, wonach Deutschland das geplante Verbrenner-Aus blockiere. Wissing warf vielmehr der EU vor, im Hinblick auf die Technologie-Offenheit monatelang untätig geblieben zu sein. Jetzt müsse die Ergänzung noch rechtssicher verankert werden, was sehr kompliziert sei, sagte Wissing im Deutschlandfunk.

Reform der Energie-Märkte

Morgen soll unter anderem über die weitere Stabilisierung der Energiepreise beraten werden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren die Kosten für Öl und Gas, aber auch für Strom stark gestiegen. Etliche Staaten hatten angeregt, die bisherige Koppelung der Strom- und Gaspreise aufzuheben. Die EU-Kommission setzt eher auf langfristige Versorgungsverträge, um die Preise stabil zu halten.

Außerdem ist ein Euro-Gipfel mit der Chefin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, und Eurogruppen-Chef Donohoe geplant. Dabei dürfte es um die Verwerfungen auf dem Bankensektor gehen, die jüngst Notmaßnahmen in den USA und der Schweiz erforderlich gemacht hatten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.