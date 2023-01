Deutschland liefert Leopard-Panzer

Bundeskanzler Scholz (Michael Kappeler/dpa)

Bundeskanzler Scholz erläuterte im Bundestag die Entscheidung, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Bei einer Regierungsbefragung sagte er, das sei das Ergebnis intensiver Beratungen mit internationalen Partnern. Es sei richtig gewesen, auf Kooperation zu setzen und sich nicht zu Alleingängen treiben zu lassen. Deutschland werde die internationale Unterstützung der Ukraine stets mitanführen. Zudem bat Scholz die Bürger um Vertrauen in die Bundesregierung. Sie werde weiterhin international abgestimmt handeln und die Risiken für Deutschland eindämmen. Des Weiteren wird Deutschland laut Scholz gemeinsame Lieferungen mit Verbündeten koordinieren und ukrainische Soldaten an den Panzern ausbilden. Die Lieferung von Kampfflugzeugen und die Bereitstellung von Bodentruppen schloss der Bundeskanzler aus. Sein Ziel sei es immer, die Ausweitung des Krieges auf die NATO zu verhindern, betonte er.

Union lobt Entscheidung grundsätzlich - Kritik von AfD und Linken

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte, das lange Zögern habe für einen erheblichen politischen Schaden Deutschlands auf internationaler Ebene gesorgt. Grundsätzlich sei der Entschluss jedoch richtig.

Die Oppostionsparteien AfD und Linke kritisierten dagegen die Entscheidung an sich. Der AfD-Abgeordnete Bystron warf der Bundesregierung vor, die Fundamente der deutschen Nachkriegszeit über Bord geworfen zu haben. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Mohamed Ali, sprach von einem historischen Versagen der SPD und von Kanzler Scholz. Statt der Panzerlieferungen brauche es eine Koalition der Vernunft und eine Friedensbewegung.

Die ersten Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland könnten nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius in etwa drei Monaten in der Ukraine sein. Man beginne sobald wie möglich mit der Ausbildung der Soldaten und werde sehr schnell die Nachschubwege klären, sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin. Die Entscheidung zur Lieferung der Panzer nannte Pistorius "historisch". Zugleich betonte er, das sei kein Grund zum Jubeln. Er habe großes Verständnis für diejenigen, die sich Sorgen machten. Pistorius versicherte, er werde dafür sorgen, dass Deutschland nicht zur Kriegspartei werde.

Insgesamt 80 Leopard-Panzer aus Europa angepeilt

Insgesamt wollen europäische Länder zwei Bataillone mit jeweils 40 Leopard-Kampfpanzern so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Allerdings liegen nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit bislang keine weiteren Anträge von Partnerstaaten zur Weitergabe von Leopard-Kampfpanzern an die Urkaine vor. Er rechne aber, dass die Partner in dieser Angelegenheit rasch äußern würden, sagte Hebestreit. Der Antrag Polens war gestern eingegangen.

Regierung in Madrid zur Leopard-Lieferung bereit

Spanien bekräftigte seine Bereitschaft, Leopard-2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Möglich sei auch "die Ausbildung im Umgang mit Leopard-Panzern" oder "Hilfe bei deren Wartung und Instandhaltung", sagte Verteidigungsministerin Robles im spanischen Fernsehen. Sie machte allerdings keine Angaben dazu, wie viele Panzer ihr Land liefern und wann dies geschehen könne.

Unbestätigten Berichten zufolge wollen auch die USA Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Die "New York Times" spricht von einem Umfang von 30 bis 50 Abrams-Panzern, den die Lieferung umfassen soll.

Kiew erfreut über "Panzerkoalition"

Im Ausland wird die angekündigte Lieferung der Leopard-Panzer an die Ukraine überwiegend gelobt. Die ukrainische Regierung begrüßte die Entscheidung zur Lieferung deutscher Panzer. Ein erster Schritt sei gemacht, erklärte Präsidialamtsleiter Jermak im Onlinedienst Telegram. Der nächste Schritt sei die Bildung einer "Panzer-Koalition". Jermak betonte, dass die Ukraine viele Leopard-Panzer benötige.

Lob von westlichen Staaten - Moskau spricht von "Tiefpunkt der Beziehungen"

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki bedankte sich bei Bundeskanzler Scholz. Polen hatte zuvor den Druck auf die Bundesregierung erhöht, indem offiziell darum gebeten wurde, die Lieferung von Leopard-Panzern aus polnischen Beständen zu genehmigen. Auch die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens begrüßten die Entscheidung der Bundesregierung. Der britische Premierminister Sunak sagte, die Leopard-Panzer würden gemeinsam mit den britischen Challenger-2-Panzern die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken. Spanien und die Niederlande kündigten an, ebenfalls Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Ein Sprecher des russischen Präsidenten Putin teilte dagegen mit, die Beziehungen hätten nun einen Tiefpunkt erreicht. Es gebe keinen substanziellen Dialog mit Deutschland, der EU und der NATO.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.