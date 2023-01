Südamerikareise

Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Lateinamerika (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Vor Beginn seiner Reise nach Argentinien sagte Scholz in Zeitungs-Interviews, er schätze die Potenziale in Argentinien, Chile und Brasilien sehr. Als Beispiele nannte er die Bereiche erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff und Rohstoffe. Zudem hob der Kanzler hervor, mit den drei genannten Ländern verbinde Deutschland ein festes Fundament aus Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Scholz wird heute in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires erwartet.

Die deutsche Industrie formulierte Erwartungen an die Reise. BDI-Präsident Russwurm forderte Scholz auf, sich für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftszone Mercosur einzusetzen. Durch ein Abkommen entstünde ein Markt mit rund 720 Millionen Menschen, der fast 20 Prozent der Weltwirtschaft abdecke.

