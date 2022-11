Bundeskanzler Scholz wirbt für mehr Einbürgerung. (John Macdougall/AFP POOL/dpa)

Die Bundesregierung strebt Scholz zufolge nicht nur erleichterte Einbürgerungen an, sondern will bei länger in Deutschland lebenden Ausländern auch aktiv für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Auf einer Veranstaltung in Berlin mit dem Titel "Deutschland. Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt" sagte der SPD-Politiker, eine Demokratie lebe von der Möglichkeit, mitzubestimmen. Deshalb müsse der Politik daran gelegen sein, dass Einwohnerschaft und Wahlvolk nicht auseinanderfielen. Wer auf Dauer hier lebe und arbeite, solle auch wählen und gewählt werden können und mit Rechten und Pflichten dazugehören - unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis.

Huber: Es droht der nächste Ampelzoff

CSU-Generalsekretär Huber wirft der Regierungskoalition vor, das Vertrauen in die Politik zu schädigen. Es gebe keinerlei Notwendigkeit, an den bestehenden Regeln etwas zu ändern, erklärte Huber in Berlin. Es sei bemerkenswert, dass sich auch FDP-Generalsekretär Djir-Sarai ähnlich äußere. Damit drohe schon wieder der nächste Ampelzoff. Ein solcher erneuter Streit der Koalition von SPD, Grünen und FDP auf offener Bühne führe dazu, dass das Grundvertrauen der Bürger in die Politik sinke, betonte Huber.

Djir-Sarai: Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Reform

Djir-Sarai hatte der "Rheinischen Post" gesagt, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Der FDP-Generalsekretär sprach von einer Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft, die es mit den Freien Demokraten nicht geben werde. Er kritisierte, dass es keine Fortschritte bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der illegalen Migration gebe.

Der bayerische Innenminister Herrmann sagte im Deutschlandfunk , am Beginn der Zuwanderung könne nicht der deutsche Pass stehen. Die Einbürgerung könne nur am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen, zu dem auch ausreichende Sprachkenntnisse gehörten.

Faeser will Einbürgerungen schon nach fünf statt nach acht Jahren

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) plant, dass Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Die Möglichkeiten zur doppelten Staatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden. Der Entwurf soll diese Woche in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung gehen.

SPD-Politiker Hartmann und Alabali-Radovan verteidigen Pläne

Der SPD-Innenpolitiker Hartmann verteidigte die Pläne. Es handele sich hierbei auch um die Anerkennung der Tatsache, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland sei, sagte Hartmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er betonte, mit dem Vorhaben sollten Einbürgerungen erleichtert, nicht aber die Anforderungen, etwa in Bezug auf Sprachkenntnisse oder die Sicherung des Lebensunterhalts, gesenkt werden. Hartmann warnte davor, in diesem Zusammenhang von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft zu sprechen. Dadurch erhalte die Diskussion einen falschen Zungenschlag.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, ebenfalls SPD, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man wolle ein modernes Einwanderungsland gestalten. Dazu gehöre, dass man schneller, besser und mehr einbürgere.

Linke wirft Union "Kulturkampf von rechts" vor

Die Linke unterstützt die Pläne von Innenministerin Faeser für ein neues Einbürgerungsrecht. Zugleich verurteilte Linken-Chef Schirdewan die Kritik von CDU und CSU und warf den Unionsparteien vor, in einen "Kulturkampf von rechts" zu verfallen. Er reagierte damit auf Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Merz. Dieser hatte unter anderem gesagt, die Union werde einer Einwanderung in die Sozialsysteme nicht zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.