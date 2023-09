Bundeskanzler Scholz will auch in ärmeren Ländern Energiewende. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Beim Jahresempfang der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit sagte Scholz, es gebe etwa beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft ein unglaubliches Potenzial für eine enge Zusammenarbeit mit Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Dafür seien aber Investitionen in Billionenhöhe erforderlich, die nur mit privatem Kapital zu stemmen seien. Es müsse eine Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit und der Entwicklungsfinanzierung sein, Anreize für solche Investitionen zu schaffen, so der Kanzler.

