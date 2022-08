Bundeskanzler Scholz bei seiner Bundespressekonferenz in Berlin (IMAGO / Political-Moments)

Auf der Sommer-Pressekonferenz sagte Scholz, dass eine Pipeline von Portugal und Spanien über Frankreich nach Mitteleuropa sinnvoll sei. Eine solche Leitung hätte längst gebaut werden können und werde nun vermisst. Deswegen habe er bei den betroffenen Ländern und der EU-Kommission dafür geworben, das Projekt nochmal aufzugreifen. Scholz betonte, die Pipeline wäre auch für die Zukunft sinnvoll und könne etwa für grünen Wasserstoff genutzt werden, den Europa in großem Stil importieren werde. Um die Energieversorgung zu sichern, setzt der SPD-Politiker außerdem auf eine Fertigstellung der beiden Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste noch in diesem Winter. Man habe daran bereits in den vergangenen Jahren geplant, deswegen werde es jetzt schnell gehen, sagte Scholz.

In Sachen Stromversorgung stellte der Bundeskanzler eine baldige Entscheidung über die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland in Aussicht. Derzeit werde geprüft, ob eine Laufzeitverlängerung sinnvoll sei.

