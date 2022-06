Diskussion über Entlastungen

Bundeskanzler Scholz macht für sich für eine Einmalzahlung stark, die Arbeitnehmern zugute kommen soll. (picture alliance /Bildagentur-online / Ohde)

Die Gewerkschaften sollten im Gegenzug bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten, heißt es in Medienberichten unter Berufung auf Regierungskreise. Ziel sei es, ein weiteres Drehen an der Inflationsspirale zu verhindern. Zudem würde eine Einmalzahlung schnell bei den Bürgern ankommen. Mitarbeiter mit geringen und mittleren Löhnen würden am stärksten davon profitieren.

Scholz will am 4. Juli in einer sogenannten Konzertierten Aktion zusammen mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber beraten, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.

