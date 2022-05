Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will weiter mit Russlands Staatschef Putin reden. (picture alliance/dpa)

Das Kriegsgeschehen drohe sich zu einem Stellungskrieg zu verändern, sagte Regierungssprecher Hebestreit. In dieser Phase sei es wichtig zu versuchen, wieder in Gespräche zu kommen, wie man das Töten beenden könne. Scholz habe dazu die Initiative ergriffen und in der vergangenen Woche erst mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dann auch mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Mit Putin habe der Kanzler vereinbart, das Gespräch fortzusetzen. Die Situation sei sehr schwierig und verfahren, es dürfe aber trotzdem nichts unversucht bleiben.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.