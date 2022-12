Fachkräftemangel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / NurPhoto / Emmanuele Contini)

Nach Berechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsforschung scheiden derzeit viele Menschen bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus und liegen damit deutlich vor der Regelaltersgrenze. Scholz sagte der Funke-Mediengruppe, er sehe angesichts des Personalmangels auch Steigerungspotenzial beim Anteil von Frauen im Berufsleben. Damit dies funktioniere, müsse es aber mehr Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen geben. "Einiges können wir auch auffangen, indem wir bessere Startmöglichkeiten für junge Leute schaffen und in die berufliche Aus- und Weiterbildung investieren", so der Kanzler weiter.

Er wies auf Prognosen hin, wonach bis zum Jahr 2035 sieben Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen werden und betonte die Notwendigkeit von Zuwanderung, "um unseren Wohlstand sichern zu können". Angesichts der neuesten Maßnahmen der Regierung zur erleichterten Einwanderung von Fachkräften erwarte er keine substanziellen Steigerungen der Rentenbeiträge bis 2025, betonte Scholz bei einem Bürgerdialog in Potsdam.

Arbeitgeberpräsident Dulger fordert "Grundrenovierung des Sozialsystems"

Arbeitgeberpräsident Dulger hält hingegen umfassende Reformen im Bereich der Sozialversicherungen für notwendig. "Wir brauchen die Grundrenovierung des Sozialsystems, ähnlich wie sie Gerhard Schröder vor 20 Jahren mutig angepackt hat", sagte er der "Rheinischen Post" mit Blick auf die damaligen Hartz-Reformen. Es sei bereits klar, "dass wir das Rentenniveau ab 2025 nicht bei 48 Prozent halten können", führte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände aus. Das Renteneintrittsalter müsse dynamisiert und an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Auch das Leistungsniveau in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wir ohne Reformen nicht halten können, zeigte sich Dulger überzeugt.

Deutschland sei insgesamt "zu behäbig, zu unflexibel, zu teuer geworden", sagte er weiter. Die Bundesregierung habe zwar ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft angekündigt, aber bislang habe sie nicht geliefert, kritisierte der Arbeitgeberpräsident.

