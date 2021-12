Bundeskanzler Scholz bei einem Fototermin anlässlich der Aufzeichnung der Neujahrsansprache (Kay Nietfeld/dpa-POOL/dpa)

Der SPD-Politiker betonte, er sehe in der Krise keine Spaltung der Gesellschaft. Es sei im Gegenteil so, dass das Land zusammenstehe.

Der Bundeskanzler dankte allen, die sich täglich für Gemeinwohl, Gesundheit und Sicherheit einsetzten wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegestationen, Arztpraxen oder Impfzentren, in Polizeirevieren und bei der Bundeswehr. Scholz dankte auch jenen Bürgern, die sich bemühten, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Scholz warb außerdem um Unterstützung für einen weitreichenden Umbau von Staat und Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz. In nicht einmal 25 Jahren solle Deutschland sich von Kohle, Öl und Gas unabhängig machen und viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Das sei eine gigantische Aufgabe.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.