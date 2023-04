Bundeskanzler Scholz und Rumäniens Präsident Iohannis (Soeren Stache/dpa)

Scholz sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Bukarest, das Land erfülle alle Kriterien für den Beitritt. Die EU-Innenminister hatten eine Mitgliedschaft Rumäniens und Bulgariens im vergangenen Dezember noch abgelehnt. Vor allem Österreich hatte mit Blick auf das Thema Migration Bedenken geltend gemacht.

Dem Schengen-Raum, in dem es keine systematischen Personenkontrollen an den Grenzen gibt, gehören derzeit 26 Staaten an. Neben einer Reihe von EU-Mitgliedern sind auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz in der Staatengruppe vertreten.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.