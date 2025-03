Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Rede vor Beginn der Eröffnungsfeier zur Hannover Messe 2025. (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Scholz wies auf das bevorstehende Freihandelsabkommen der EU mit Kanada hin, das von Deutschland bereits unterzeichnet worden sei. "Wir hoffen, dass es bald auch endgültig von allen EU-Staaten etwas ratifiziert werden wird."

Der Bundeskanzler hob hervor, dass der freie Welthandel viel Wohlstand geschaffen habe. Dieser sei nun gefährdet, weil Protektionismus "überall in der Welt Mode werde". Nach den Worten von Scholz führt das dazu, dass es nur noch Verlierer gibt.

US-Präsident Trump hatte am Mittwoch Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle nicht in den USA produzierten Autos angekündigt. Auch Kanada wurde bereits mit US-Strafzöllen belegt.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.