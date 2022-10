SPE-Kongress

Bundeskanzler Olaf Scholz (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Eine geeinte EU aus 27, 30 oder 36 Staaten mit dann mehr als 500 Millionen freien und gleichberechtigten Bürgern könne ihr Gewicht in der Welt noch stärker zur Geltung bringen, sagte er vor knapp 300 Delegierten in Berlin. Die EU stehe bei den Beitrittskandidaten im Wort, führte er mit Blick auf die Staaten des westlichen Balkans, Georgien, Moldau und die Ukraine aus und fügte wörtlich hinzu: Diese Länder gehören "zu uns, zum freien Europa". Scholz warb zudem dafür, das Prinzip der Einstimmigkeit für Entscheidungen in der Außenpolitik, aber auch in Bereichen wie der Steuerpolitik schrittweise abzuschaffen.

