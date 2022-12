Bundeskanzler Scholz ruf in Neujahrsansprache zu Zusammenhalt und Zuversicht auf. (dpa-news / Michael Kappeler)

In seiner Neujahrsansprache sagte der Kanzler, mit 2022 gehe ein schweres Jahr zu Ende. Russland führe einen imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa. Dies stelle auch Deutschland auf eine harte Probe. Die Folgen des Krieges seien hierzulande deutlich im Alltag zu spüren - beim Einkaufen im Supermarkt, an der Tankstelle oder auf der Strom- und Gasrechnung.

Mit Blick auf EU und Nato zeigte sich Scholz zufrieden. Anders als in anderen Krisen seien die Gemeinschaften nicht gespalten. Besonders würdigte der Kanzler das ehrenamtliche Engagement in Deutschland, insbesondere die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.