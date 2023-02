Indien-Reise

Bundeskanzler Scholz besucht in Indien die Technologie-Metropole Bangalore und wirbt für mehr Zuwanderung von Arbeitskräften. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Bei einem Besuch der Technologie-Metropole Bangalore sagte Scholz, Deutschland benötige Fachkräfte in allen Bereichen. Es sei ein Schwerpunkt der Bundesregierung in diesem Jahr, dafür die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen und auch die Visa-Vergabe zu vereinfachen. Scholz besuchte in Bangalore unter anderem den Sitz des IT-Unternehmens SAP und traf Inderinnen und Inder, die in Kürze eine Arbeit in Deutschland aufnehmen werden.

