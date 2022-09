Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Ankunft in New York aus Anlass der 77. Vollversammlung der Vereinten Nationen (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Es war Scholz' erster Auftritt in einer Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Er ging darin auch auf die sogenannten Referenden über einen Anschluss an Russland ein, die ab Freitag in vier russisch besetzten Regionen der Ukraine stattfinden sollen. Scholz sagte, die "Scheinreferenden" seien der Versuch, die imperialistische Aggression Russlands zu verbrämen, und könnten nicht akzeptiert werden.

Die von Separatisten ausgerufenen "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie die Besatzungsbehörden in den Gebieten Cherson und Saporischschja im Süden hatten gestern Nachmittag angekündigt, über einen Beitritt zur Russischen Föderation "abstimmen" zu lassen. Die sogenannten Referenden sollen vom 23. bis 27. September stattfinden.

Vor diesem Hintergrund sagte der Bundeskanzler der Ukraine weitere Unterstützung zu, auch in Form von Waffenlieferungen. "Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen", erklärte Scholz. Der SPD-Politiker bekräftigte, ein sogenannter Diktatfrieden nach russischen Vorgaben komme nicht in Frage.

Mahnung an China

In seiner Rede wandte sich der Bundeskanzler auch an China und forderte Peking auf, die UNO-Empfehlungen zur Lage der Uiguren umsetzen. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hatte Anfang September einen Bericht veröffentlicht, der Anzeichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Uiguren in der Region Xinjiang nahegelegt hatte.

Die Regierung in Peking hatte mit Empörung auf die Veröffentlichung reagiert. Scholz sagte laut Manuskript, die Empfehlungen umzusetzen wäre ein Zeichen von Souveränität und Stärke, sowie ein Garant für Veränderung zum Besseren.

Bewerbung um ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat

Schließlich erneuerte der deutsche Regierungschef die Bewerbung um einen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Deutschland sei bereit, größere Verantwortung zu übernehmen, sagte Scholz, und warb um Unterstützung für die Kandidatur.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.