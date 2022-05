Kanzler Scholz besucht den Niger (Michael Kappeler/dpa)

Die Bundeswehr leiste Außerordentliches und habe Außerordentliches unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gebracht, sagte der SPD-Politiker auf dem Militärstützpunkt in Tillia. Es gehe darum, dass die nigrischen Streitkräfte selbst für die Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Der Einsatz sei ein Vorbild für andere Regionen.

Auf dem Militärstützpunkt in Tillia bilden unter anderem deutsche Kampfschwimmer nigrische Spezialkräfte für den Einsatz gegen dschihadistische Terrorgruppen in der Region aus. Scholz ist seit gestern auf Afrika-Reise. Nach seinem Truppenbesuch wollte er politische Gespräche in der Hauptstadt Niamey führen. Zuvor hatte er den Senegal besucht. Letzte Station ist Südafrika.

