Trauerbekundung

Vor dem Buckingham Palace trauerten am Donnerstagabend Menschen um Königin Elisabeth die II. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Alexander Mak)

Scholz sagte in Berlin, Großbritannien habe seine Königin verloren, die Welt eine Jahrhundertfigur. Ihr Pflichtbewusstsein sei ebenso unerschütterlich wie legendär gewesen. Scholz würdigte insbesondere die Rolle der Queen bei der Aussöhnung Großbritanniens und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Bundespräsident Steinmeier nannte Elisabeth in einem Kondolenzschreiben eine prägende Kraft der Zeitgeschichte. Auch zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs würdigten die verstorbene Königin. Beileidsbekundungen kamen auch von Vertretern der UNO und der EU sowie von Kirchen und religiösen Würdenträgern. Elisabeth II. war gestern im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der neue britische König Charles der Dritte ist inzwischen auf dem Weg nach London und will heute eine Rede an die Nation halten. Seine Proklamation ist für morgen Vormittag geplant. Die britische Regierung hatte heute offiziell den Beginn der nationalen Trauerphase ausgerufen. Diese gilt bis zum Ende des Tages des Staatsbegräbnisses. Während der Trauerphase können unter anderem Veranstalter ihre Sport- oder Musikereignisse absagen, müssen dies aber nicht.

In Großbritannien sind für die nächsten Tage zudem zahlreiche offizielle Trauerbekundungen angesetzt. Im Parlament soll sowohl im Unter- als auch im Oberhaus der verstorbenen Königin gedacht werden. In der St. Paul's Kathedrale in London ist am Abend ein Gottesdienst geplant, an dem auch Premierministerin Truss teilnehmen wird. Außerdem stehen in der Kathedrale 2.000 Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung. An zahlreichen Gebäuden wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.