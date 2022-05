Bundeskanzler Scholz bei dem Treffen mit Südafrikas Präsident Ramaphosa (Themba Hadebe/AP Photo)

Der Krieg treffe nicht allein Europa, sagte Scholz bei seinem Besuch in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Deutschland sei sich der schwerwiegenden Folgen des Krieges für Afrika sehr bewusst. Deshalb habe die Bundesregierung als Vorsitzende der G7-Staaten bereits Vorschläge erarbeitet, um die Auswirkungen auf die Energiepreise, die globale Wirtschaft und die Ernährungssicherheit abzumildern, so Scholz. Diese sollen im Juni auf dem G7-Gipfel im bayerischen Schloss Elmau diskutiert werden, an dem auf Scholz' Einladung auch Südafrika teilnehmen wird.

Ministerin Pandor: Wollen von Deutschlands Energiewende lernen

Bei dem Treffen zwischen Scholz und Ramaphosa ging es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Die für zuständige Ministerin Pandor sagte, Südafrika habe unter Kanzlerin Merkel wunderbare Verbindungen zu Deutschland gehabt. Sie hoffe, mit Kanzler Scholz auf dem bestehenden Fundament aufzubauen.

Pandor betonte auch, Südafrika wolle insbesondere bei der Erneuerung seiner Energiewirtschaft von Deutschland lernen. Deutschland habe Erfahrung beim Wechsel von fossilen Brennstoffen zu anderen Energiequellen. Auch Präsident Ramaphosa betonte, Scholz' Besuch komme zu einer "Zeit des Wiederaufbaus und der Erholung". Das gelte auch für den Aufbau einer grünen Energiewirtschaft, bei der auch Wasserstoff eine Rolle spielen solle. Die Energiewirtschaft Südafrikas hängt aktuell zu mehr als 70 Prozent von Kohlekraftwerken ab. Immer wieder kommt es zu Strom-Engpässen.

Letzte Station der Afrika-Reise von Bundeskanzler Scholz

Der Besuch in Südafrika war die dritte und letzte Station auf der Afrika-Reise von Bundeskanzler Scholz. Der Staat gilt als wichtigstes deutsches Partnerland südlich der Sahara. Rund 600 deutsche Unternehmen sind in Südafrika aktiv, darunter Konzerne wie BMW, Volkswagen, Siemens oder Continental. Das Handelsvolumen des Kap-Staates mit Deutschland wird mit rund 15,7 Milliarden Euro angegeben.

Gestern hatte Scholz bei einem Besuch im westafrikanischen Niger den dortigen Bundeswehreinsatz als Erfolg gewürdigt und als Vorbild für andere Regionen bezeichnet. Zuvor war der Bundeskanzler im Senegal.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.