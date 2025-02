Bundeskanzler Scholz (AP / Markus Schreiber)

Bei dem Gespräch dürfte es vor allem um die Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union gehen. Auch das transatlantische Verhältnis dürfte eine Rolle spielen.

Starmer strebt nach eigener Darstellung an, Großbritannien wieder enger an die EU heranzuführen. Er wird am Montag als Gast am EU-Gipfeltreffen in Brüssel teilnehmen. Großbritannien war vor fünf Jahren aus der Europäischen Union ausgetreten.

