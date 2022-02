Ukraine-Krise Scholz zu Gesprächen in Kiew - Ukraine fordert 12.000 Panzerabwehrraketen

Im Ukraine-Konflikt will Bundeskanzler Scholz heute in Kiew mit Präsident Selenskyj Möglichkeiten einer friedlichen Lösung mit Russland ausloten. Mit auf dem Weg geben ihm mehrere deutsche Politiker den Rat, mit klaren Ansagen gegenüber Russland aufzutreten. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, fordert 12.000 deutsche Panzerabwehrraketen für eine mögliche Verteidigung.

14.02.2022