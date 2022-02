Ukraine-Krise Scholz zu Gesprächen in Kiew zur Ukraine-Krise

Im Ukraine-Konflikt will Bundeskanzler Scholz heute in Kiew mit Präsident Selenskyj Möglichkeiten einer friedlichen Lösung mit Russland ausloten. Morgen wird der Bundeskanzler in Moskau zu einem Treffen mit Präsident Putin erwartet. Scholz hatte angesichts des massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine gestern von einer sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa gesprochen.

14.02.2022